الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: مصر ترغب فى دعم عربى للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:25 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ترغب فى الدعم العربى للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا بأسرع وقت. جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر. الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى القمه العربية مصر الجزائر القومية العربية ليبيا اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يدعو لتبنى مقاربة شاملة لتعزيز القدرات الجماعية للعرب الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:19 م الرئيس السيسي: على إثيوبيا إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:16 م الرئيس السيسي: الأمن العربى لا يتجزأ.. وتهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:09 م الرئيس السيسي: انعقاد القمة العربية دعوة لاستلهام روح القومية العربية الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:04 م الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تشاورية مغلقة على مستوى القادة العرب الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:46 م قيس سعيد للرئيس السيسى: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى تنفيذ المشروعات الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:14 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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