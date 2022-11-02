الرئيس السيسي: مصر ترغب فى دعم عربى للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ترغب فى الدعم العربى للتوصل لتسوية سياسية فى ليبيا بأسرع وقت.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر.