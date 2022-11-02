اليوم السابع
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الرئيس السيسي: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء مؤسسات الدولة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:40 م
الرئيس السيسي: مستعدون لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء مؤسسات الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
الجزائر- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالى الشقيق فى إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلًا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصةً خطر التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

 

من جانبه أكد الرئيس الصومالى حرص الصومال على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف المستويات؛ مشيرًا إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيدًا بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.

 

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى متابعة نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الصومالى إلى القاهرة فى شهر يوليو الماضى بهدف تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالغضافة إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بأمن البحر الأحمر. 

 

كما استعرض الرئيس الصومالى آخر مستجدات الوضع الداخلى فى بلاده، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التى تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.

 

 


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