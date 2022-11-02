الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: على إثيوبيا إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:16 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمن المائى يؤثر على الأمن القومى فى العديد من الدول العربية. وحث الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة فى الجزائر، إثيوبيا على إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة. الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى القمه العربية مصر الجزائر القومية العربية إثيوبيا الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: الأمن العربى لا يتجزأ.. وتهديد أمن الخليج تهديد لنا جميعا الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:09 م الرئيس السيسي: انعقاد القمة العربية دعوة لاستلهام روح القومية العربية الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:04 م الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تشاورية مغلقة على مستوى القادة العرب الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:46 م قيس سعيد للرئيس السيسى: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى تنفيذ المشروعات الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:14 م الرئيس السيسي يؤكد لنظيره العراقى ثوابت السياسة المصرية نحو دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه.. ورشيد: مصر يحتذى بها فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالوطن العربى الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:04 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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