الرئيس السيسي: على إثيوبيا إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمن المائى يؤثر على الأمن القومى فى العديد من الدول العربية.

وحث الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة فى الجزائر، إثيوبيا على إظهار حسن النوايا بشأن سد النهضة.