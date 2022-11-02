الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى فى الجزائر رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:53 م الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية الجزائر- محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية 31 بالجزائر. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي اليمن الجزائر القمة العربية عاجل الموضوعات المتعلقة نص كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية 31 بالجزائر الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:39 م الرئيس السيسى يشارك فى جلسة تشاورية مغلقة على مستوى القادة العرب الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:46 م قيس سعيد للرئيس السيسى: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر فى تنفيذ المشروعات الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:14 م الرئيس السيسي يؤكد لنظيره العراقى ثوابت السياسة المصرية نحو دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه.. ورشيد: مصر يحتذى بها فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالوطن العربى الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:04 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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