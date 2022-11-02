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الرئيس السيسى: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:20 م
الرئيس السيسى: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
الجزائر- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء،  مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية فى الجزائر.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشددًا على استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة في اليمن على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبي طموحات الشعب اليمني.
 
من جانبه؛ أعرب رشاد العلمي عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مستعرضاً تطورات الأوضاع في بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجةً لتدهور الوضع الإنساني.

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