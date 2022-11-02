الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

كتب محمد جمال

أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة والدة الأمير/ سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.