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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:54 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الديوان الملكى السعودى
كتب محمد جمال

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أعلن  الديوان الملكى السعودى وفاة والدة الأمير/ سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


الديوان الملكى السعودى

السعودية

الرياض



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