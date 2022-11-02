الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة والدة الأمير/ سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعودالأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:54 م
الديوان الملكى السعودى
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