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الدفاع الروسية: استنئاف تنفيذ صفقة الحبوب بعد الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:32 م
الدفاع الروسية: استنئاف تنفيذ صفقة الحبوب بعد الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استئناف تنفيذ صفقة الحبوب بعد الحصول على ضمانات مكتوبة من أوكرانيا. 
 
وذكرت الوزارة ـ في نبأ عاجل وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه بجهود من الأمم المتحدة ووساطة دولية قدمت كييف الضمانات الضرورية لعدم استخدام الممر الأمن في العمليات القتالية.. مشيرة إلى أن موسكو ترى أن الضمانات التي حصلت عليها في الوقت الحالي تبدو كافية لاستنئاف تنفيذ الاتفاقية.
 
وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن ممثلي الوزارة سيقومون باستدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو ديبورا برونرت على خلفية الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول.
 
وأضافت زاخاروفا ، في بيان وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - أنه سيتم استدعاء السفيرة البريطانية على خلفية مشاركة وتورط لندن في الهجمات الأوكرانية بعد أن كشف تحقيق السلطات عن تورط متخصصين بريطانيين بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت عن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتقويض خط أنابيب الغاز السيل الشمالي (1 و2).
 
يذكر أن روسيا قد أعلنت مؤخرًا تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، بعد هجوم شنته قوات كييف على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

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