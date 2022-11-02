الداخلية تضبط عصابة غسلت 36 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى الأدوية المخدرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة فى السوق السوداء، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل فى ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين.

وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية – تأسيس عدد 2 شركة - شراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ بــ36 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.