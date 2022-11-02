اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط عصابة غسلت 36 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى الأدوية المخدرة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:37 م
الداخلية تضبط عصابة غسلت 36 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى الأدوية المخدرة غسل الأموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة فى السوق السوداء، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل فى ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين.
 
 
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية – تأسيس عدد 2 شركة  - شراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ بــ36 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة الاودية المخدرة

جريمة غسل الأموال

جرائم الأموال العامة

تجارة الأدوية

مخدرات

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة

العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص

ضبط جرائم غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه خلال أسبوع

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:00 ص

الداخلية: مكافحة الأساليب المستحدثة بجرائم غسل الأموال.. فيديو

الإثنين، 30 مايو 2022 05:54 م

إدارة مكافحة المخدرات تنظم مؤتمرا حول جرائم غسل الأموال.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 05:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة