الحكومة: لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال تتسبب فى الوفاة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات بأسماء أدوية سعال فى الصيدليات تتسبب فى وفاة متناولها، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة للمنشورات المتداولة بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها، وأن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات بما فيها جميع أدوية السعال آمنة وفعالة وذات جوده عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كافة مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات، مشيرةً إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كافة الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.