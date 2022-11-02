اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 05:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحبس والغرامة عقوبة الدخول على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة الدخول على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور بيانات إلكترونية - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددا من العقوبات حال انتهاك الحقوق المنصوص عليها فى التشريع، حيث نص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه".

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


قانون تقنية العلومات

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المعلومات

نظام معلوماتى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. التفاصيل الكاملة لقانون خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 سنة.. يواجه سلبيات الواقع ويحقق حماية حقوق الطفل.. ويمنح المصرى الحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:00 ص

مجلس النواب يوافق نهائيا على 4 تشريعات مهمة.. أبرزها خفض سن البطاقة والحد من انتشار الأسلحة.. وتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى.. ويُقر تشكيل لجنة القيم برئاسة إبراهيم الهنيدى و14 عضوا آخرين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:00 م

أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ 15 سنة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:24 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة