الجامعة العربية تطلق نداء لدعم لبنان واليمن فى مجابهة تفشى الكوليرا

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

تعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن قلقها الشديد إزاء تفشى مرض الكوليرا فى الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

وفي هذا الصدد، تناشد الأمانة العامة الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحى فى الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

وقد وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشى الكوليرا، وقد طالبت الأمانة العامة الدول الأعضاء إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الكارثة الصحية الطارئة، لاسيما وأن البلدين تمر بظروف استثنائية غير مسبوقة، يضاعفها تفشي الكوليرا بما ينطوي على مخاطر صحية لن تهددهما فحسب بل المنطقة بأسرها.