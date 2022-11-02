"التموين" تشدد على صرف مستحقات المزارعين عن توريد الأرز خلال 48 ساعة

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف مستحقات موردى الأرز الشعير لصالح وزارة التموين خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، وأنه فى حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، فى مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي.