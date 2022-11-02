التعليم: التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج مستمر لمدة شهر

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023 والتي من المقرر أن يتم عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير، وامتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال الأسبوع الثانى من شهر مايو 2023.

وقالت الوزارة، إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبناؤنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة، أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وناشدت الوزارة، جميع أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على إجراءات وشروط التقدم لإنها تتضمن الرد على كافة الاستفسارات التى قد يحتاجها.