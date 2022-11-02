اليوم السابع
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التخطيط: جنوب الصعيد يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 51 مليار

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:00 ص
التخطيط: جنوب الصعيد يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 51 مليار وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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استحوذت  محافظات صعيد مصر على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية خلال 21/2022 ،وقد قامت الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات الموجه لمحافظات الصعيد خلال 5 سنوات بنسبة 450% لتحسين جوده حياة المواطنين فى صعيد مصر
 
وتوجه الخطة استثمارات حكومية قدرها 92،4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55،2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22،1 مليار جنيه بنسبة 23،9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20،9% بقيمة حوالي 19،3 مليار جنيه.حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60،2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16،8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8،3%، ويخص محافظة الأقصر نحو 4،84 مليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47،4%.
 
 
 
وتولى خطة التنمية اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم
وتعطى الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.
 
 

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