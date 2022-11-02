البلطى بـ35 جنيها والشعور بـ40 وبياض بحر بـ30.. شاهد أسعار السمك فى المنوفية

رصدت كاميرا اليوم السابع أسعار الأسماك داخل أكبر شادر أكبر شادر لسوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنواع الأسماك البحرية وأسعارها .

ويقول أحمد شوقى أن شادر السمك الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، به جميع أنواع الأسماك البحرية ،سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط ،أو أسماك البحر الاحمر وهى جمبرى 90 جنية ،بلطى 35جنية، مكرونة سويسرا 100جنية، أروص 175 جنية ،دنيس 200 جنية ، المرجان 50جنية ،سبيط وسعر 270 ،أروص 75جنية ،دنيس 130جنية ،وقار 150جنية،شعور 150،جندوفلى 90 جنية ،بوهار 150جنية،85بياض جنية ، سردين 60 جنية ، كابوريا 50 جنية ، تونه بلدى 35

ويضيف شوقى أن الشادر يحتوى على جميع أنواع الأسماك وهى بلطى وسعر ه 35جنية ،بورى 40جنية ، جمبرى بحر ،وهو عدة أنواع مع فرق الحجم ،الصغير 120جنية،المتوسط 140،160جنية للكليو، والجمبرى الكبير 200جنية .

ويقول صبحى فرج الباشا، أن شادر الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية،يعد أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية،حيث يحتوى على جميع أنواع الأسماك البحرية القادمة من البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط ويأتى إلى الشادر التجار من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويشير صبحى فرج أن مبيعات الأسماك زادت خلال الفترة الأخيرة لأن الأسماك بها نسبة فسفور عالية تقوى المناعه ،ويعد السمك البلطى النوع الأكثر فى البيع وكذلك البورى .