ونفى المستشار مزاعم الفساد ضده وضد حزب الشعب - الذي يرأسه - وضد الحكومة وذلك في جلسة المجلس الوطني اليوم /الأربعاء/ وقال "أنا لست كذلك ولسنا كذلك" ومع ذلك يمكن للمحاكم المستقلة فقط الرد على هذه الادعاءات.



ودعا المستشار المعارضة إلى تبني "سياسة صادقة" في ضوء الأزمات الحالية وقال "الفساد بالتأكيد ليس له مكان في النمسا".



وشدد المستشار على احترام سيادة القانون ورفض الاتهامات والافتراءات التي ليس لها أساس من الصحة.



وكان حزبا الاشتراكي الديمقراطي والحرية قد تقدما إلى رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا بطلب سحب الثقة من الحكومة بسبب ادعاء وجود فساد.