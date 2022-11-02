البرازيل.. أنصار جايير بولسونار يحتجون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية

كتب محمد جمال

دعا الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلى المنتهية ولايته جايير بولسونارو قوات الجيش البرازيلية، اليوم الأربعاء، إلى إبقاء الزعيم اليمينى فى السلطة.

واحتشد المدافعون عن الرئيس تحت المطر أمام مقر القيادة العسكرية الشرقية فى ريو دى جانيرو، أحد المقار الإقليمية الثمانية، وكثير منهم رفعوا قبضاتهم فى الهواء، ملوحين بأعلام البرازيل بألوانه الأخضر والأصفر والأزرق، ومرددين النشيد الوطنى، كما ردد بعضهم "القوات المسلحة، أنقذى البرازيل"، و"متحدون..الشعب لن يهزم مطلقا"، وفق "فرانس برس".

في حين ما زال سائقو الشاحنات الذين أقاموا حواجز على الطرق فى جميع أنحاء البلاد منذ أيام احتجاجا على هزيمة بولسونارو، منتشرين فى الشوارع، بالرغم من إصدار المحكمة العليا أمرا بتفكيكها.

هذا وجاءت الاحتجاجات وسط اعتراف دولى بفوز دا سيلفا وتوصية من المحكمة العليا البرازيلية بقبول بولسونارو بنتائج انتخابات الأحد الماضى.