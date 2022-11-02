الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال أسيرين مُحررين من مُحافظة (طولكرم) الواقعة شمال غرب الضفة، فيما تم اعتقال شابين من محافظة (سلفيت) بعد مُداهمة منزليهما والاعتداء على أحدهما بالضرب، وهو حمزة بوزية، علما بأنه أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ 10 سنوات.. مضيفة أنه تم اعتقال شاب من مُحافظة (قلقيلية) عند حاجز عسكري على مدخل بلدة "عزون ".

وفي مدينة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين وفتى من مُخيم "عايدة".

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر" في محافظة (أريحا) واعتقلت شابا فلسطينيًا بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.. وفي (رام الله) اعتقلت القوات فلسطينيين اثنين، من قرية "مزارع النوباني"، الشمالية بعد مداهمة منزليهما.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنه تم اعتقال فلسطيني بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة (الخليل) الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

يُشار إلى أن المُستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى المبارك، بشكل شبه يومي، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.