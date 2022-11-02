الاجتماع الدورى للجنة المكتبات بجامعة الأقصر يوصى بإعداد مجلة علمية لكل كلية

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى رقم 19 لمجلس المكتبات، بحضور أعضاء المجلس، حيث أوصى المجلس بإعداد مجلات علمية لكل كلية من كليات الجامعة، مع وجود مراجع أجنبى لكل board، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للمعيدين حديثى التخرج والموظفين وأمناء المكتبات على مستوى الجامعة، لرفع الأداء بالمكتبة الرقمية بجامعة الأقصر، كما ناقش المجلس تقرير إنجاز أداء المكتبة الرقمية.

واقترح أعضاء المجلس إلزام طالب الدراسات العليا بمرحلتى الماجستير أو الدكتوراة بعد مناقشة رسالته وموافقة مجلس القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا بالكلية بتقديم نسخة من الرسالة على CD يحتوى على نسخة pdf وأخرى word، بالإضافة إلى نسخة نهائية بعد التجليد، لمضاهاة النسختين والتأكد من صحة النسخة الرقمية المقرر إيداعها بالمكتبة الرقمية بالجامعة.

فيما أجرى ممثلون عن مؤسسة حلم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، زيارة ميدانية لكليات جامعة الأقصر لتدريب الطلاب والإدارات المختلفة وعمل استبيان لتحليل الفجوات ضمن أنشطة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وفى هذا الصدد التقى رئيس جامعة الأقصر، مع سمر السعدنى استشاري متابعة وتقييم بمؤسسة حلم، بحضور الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن ومدير المركز، والدكتورة إلهام على عيسى نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ليلة يوسف مدير المركز أن الزيارة جاءت بهدف استكمال البرنامج التدريبي لسد الاحتياجات وتوفير الفرص المطلوبة للطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعة، مشيرة إلى أن مؤسسة حلم التقت مع عمداء الكليات لاطلاعهم على ماتم من خطوات لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة لتيسير الحصول على فرصة تعليمية عادلة وتحقيق الإتاحة لهم ودمجهم في المجتمع.