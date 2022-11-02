اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفتاء: لم يسبق سيد قطب أحد فى فهمه التكفيرى إلا الخوارج

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:08 ص
الإفتاء: لم يسبق سيد قطب أحد فى فهمه التكفيرى إلا الخوارج الارهاب تحت المجهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت صفحة " الإرهاب تحت المجهر" التابعة لدار الإفتاء، منشوراً تضمن: عند التفتيش ما وجدنا لسيد قطب سلفًا يسبقه إلى هذا الفهم التكفيري إلا الخوارج، قال الإمام الآجري في «الشريعة»: «حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا المثنى بن أحمد، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وأخر متشابهات﴾، قال: أما المتشابهات فهن آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرءوهنَّ من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرءون آية من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى».

وأكدت الدار ان الأزهر الشريف هو الوعاء الحافظ الأمين الذي وعى مناهج أئمة العلم من ابن عباس رضي الله عنه مع من تبعه وورثه وجاء من بعده من أئمة العلم عبر الأعصار من السادة العلماء المتبحرين الأمناء على الوحي المتضلعين من العلوم الخادمة له المستبصرين بمقاصده القائمين على تنقيح علومه المتتبعين لكل ما يبرز في أي زمن من مناهج مضطربة وتيارات متطرفة ليقوموا بواجب زمانهم من التبصير في الدين وإزالة ما أُلصق به من أفهام مضطربة وردع من يتهجم على الوحي والعلم دون زاد من المعرفة وإن كان تقيًّا صالحًا متعبدًا.

 

 

 


الارهاب تحت المجهر

سيد قطب

الخوارج

دار الافتاء



الموضوعات المتعلقة

لماذا تكره جماعة الإخوان الإرهابية "الوطن"؟.. سيد قطب يراه "حفنة تراب عفن" والبنا يعتبره حدودا استعمارية.. عاكف رفع شعار "طز في مصر".. وفؤاد علام: خسروا رصيدهم مع الشعب

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:01 م

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 11 سبتمبر 1965.. خالد محيى الدين يهاجم الإخوان ويصف سيد قطب: «تحول من مفكر إلى حاقد يكره العالم والناس.. ومن حاقد إلى متآمر»

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:00 ص

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 22 إبريل 1966..لماذا لم يطبق حد السرقة بقطع اليد على ثمانية متهمين فى قضية «تنظيم سيد قطب» سرقوا مواد لأغراض البحث العلمى من أماكن عملهم لصالح التنظيم؟

السبت، 23 أبريل 2022 10:00 ص

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 14 أبريل 1966.. عبدالفتاح إسماعيل وأحمد عبدالمجيد المتهمان فى قضية «تنظيم الإخوان الإرهابى» بزعامة سيد قطب يكشفان خطة اغتيال جمال عبدالناصر

الخميس، 14 أبريل 2022 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة