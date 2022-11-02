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الإصلاح الزراعي: بيع أراضى بالمزاد العلنى فى 3 محافظات بـ90 مليون جنيه

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:18 م
الإصلاح الزراعي: بيع أراضى بالمزاد العلنى فى 3 محافظات بـ90 مليون جنيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الانتهاء من بيع عدد من المساحات التابعة للهيئة، بالمحافظات المختلفة، بالمزاد العلني، والذي بلغت حصيلته الإجمالية 90.6 مليون جنيه.
 
وقال الفولي، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسياسة الدولة لزيادة الموارد الإضافية لها.
 
وأضاف أنه فقد طبقاً للقانون والقواعد المنظمة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي، تم طرح عدد من المساحات ولاية الهيئة للبيع عن طريق المزايدة العلنية والتي إنتهت إلى حصيلة يتم ضخها للخزانة العامة للدولة بمبلغ مقداره 90 مليون و 684 الف جنيه.
 
 
وأشار الفولي إلى أن المساحات التي تم بيعها، جاءت بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا، بمساحة إجمالية 77 فدانا و884 م2، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد تلك البيعات.
 
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مؤخرا، تحصيل مليون و200 ألف جنيه، نظير تغيير نشاط الأراضي، كما يجرى حاليا  تحصيل مبلغ مماثل له.
 

الزراعة

الاصلاح الزراعى

وزارة الزراعة

الاراضى



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