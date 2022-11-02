الأرصاد: تكاثر السحب شمال البلاد وتراجع فرص الأمطار على القاهرة الكبرى

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مع استمرار فرص الأمطار بين الخفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

وأشارت غانم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأمطار قد تمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبرى ولكن فرصها ضعيفة، لافته إلى أن أمطار اليوم غير مؤثرة على الأنشطة اليومية .

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪ .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.