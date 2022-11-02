الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19.