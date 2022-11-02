اعترافات صادمة لمنفذ الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى

كتب محمد جمال

تفاصيل صادمة كشفتها وثائق رسمية بشأن الهجوم الذى شنه رجل على بول بيلوسى، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، لتتضح الدوافع أكثر، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية"، وكان المتحدث باسم بيلوسي قد قال في وقت سابق، إن المعتدي على بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما، في منزلهما في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، صباح الجمعة، كان يبحث عن زعيمة الديمقراطيين.