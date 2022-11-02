اعترافات سارقة الجمالية: استغليت عملى فى المنازل واستوليت على مشغولات ذهبية

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة ، أن السيدة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل فى الجمالية، أقرت بارتكاب الواقعة وأكدت أنها استغلت عملها بالشقة ونفذت جريمتها بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

كان قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، تلقى بلاغا من إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال تبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية) مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.