استمرار حبس لصوص محتويات العيادات الطبية والشركات فى القاهرة 15 يوماً

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) باكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم، وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- منظار جلدية) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الحدائق – الأميرية" بالقاهرة "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع ، وكسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية.