استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:

- الطماطم بسعر 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.25 جنيه.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار 9.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 9 جنيهات.

-رمان 10 جنيهات.