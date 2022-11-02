اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى.. اليوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى.. اليوم النادي الأهلي_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول الجماهير للمدرجات، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.
 
ويفتقد الأهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة، بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 

 


الأهلي

الداخلية

الأهلي والداخلية

الدوري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة