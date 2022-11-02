"استخدام حبوب الذرة المستنبتة فى تغذية الأسماك".. رسالة ماجستير بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

ناقشت كلية الزراعة جامعة الفيوم، رسالة ماجستير للباحثة دينا محمد لطفى المعيدة بقسم الإنتاج الحيوانى، وتناولت الرسالة استخدام حبوب الذرة المستنبتة فى تغذية الأسماك وأداء يرقاتها وتمت التجربة على مدار سنتين، سنة على استخدام الذرة المستنبتة فى تغذية البلطى الأحمر والسنة الثانية على استخدام الذرة المستنبتة على البلطى النيلى وكيف تتأثر الأسماك بالتغذية على الذرة المستنبتة.

كما يجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة من أوائل الرسائل العلمية التى يتم فيها استخدام حبوب الذرة فى تكوين علائق الأسماك، كما أن هذه الرسالة المعتاد فيها أن تكون التجربة فيها على سنة واحدة إلا أن هذه الرسالة تمت التجربة فيها على عامين وعلى نوعين مختلفين من الأسماك.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة من الدكتور صبحى علام، الدكتور رمضان أبوزيد، الدكتور إيهاب رضا، الدكتور عطاالله عبدالتواب.

وحضر الرسالة الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف الأسبق وعميد زراعة الفيوم الأسبق، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الزراعة جامعة الفيوم الأسبق والدكتور عبدالعليم رئيس قسم الإنتاج الحيوانى وماهر أبو رحيل مدير عام بمديرية الزراعة، الدكتور عطا الله عبدالتواب مدير معهد بحوث البحار والمصايد بشكشوك بالفيوم التابع لأكاديمية البحث العلمي سابقا، الدكتور أيمن عبدالقوى أستاذ الاقتصاد الزراعى والدكتور أحمد عبدالله أستاذ تفريخ الأسماك بمعهد بحوث العباسة والدكتور علاء شيلابى نقيب زراعيين الفيوم والدكتور أحمد ياسين أستاذ الوراثة بزراعة الفيوم، كما حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الفيوم وعدد من الباحثين من المراكز البحثية المهتمة بتغذية الأسماك.