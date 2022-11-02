ارتفاع واردات الهند مـن النفط لتصل إلى 4.8 مليـون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

ارتفعت واردات الهنـد مـن الـنفط الخـام خـلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 بنحـو 283 ألـف ب/ي، أي بنسبة 6.2% مقارنة بمستويات الربع السـابق لتبلغ حوالي 4.8 مليـون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 667 ألـف ب/ي مقارنة بالربع المماثل مـن العام الماضي،وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية .

وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك " يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير لتلبية الطلب المحلي المتنامي تزامناً مع بداية موسم السفر الصيفي وبدء موسم الحصاد الزراعي الذي عادة ما يشهد ارتفاع الطلب على الديزل للشاحنات.

وذكر التقرير، تضاعفت واردات الهنـد مـن الـنفط الخام الروسي بنحـو سـتة مرات خلال الفترة (مارس - مايو 2022) وفقاً لبيانات شركة الأبحـاث Rystad Energy.

وتابع التقرير، أن أحـدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الهند أصبحت ثاني أكبر مستورد للنفط الخام الروسي لتحل محل ألمانيا التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة خلال شهري أبريل ومايو 2022.