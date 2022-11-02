اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالتعدى على سيدة فى منطقة حلوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت المتابعة تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات للضرب وإحداث إصابتها داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالانتقال والفحص والتقابل مع المذكورة، تبين إصابتها باشتباه ارتجاج بالمخ "تم نقلها لأحد المستشفيات"، قررت بتضررها من ابنة عمتها وزوجها، وذلك بسبب قيامهما بالتشهير بها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فحدثت مشادة بينهم تطورت إلى مشاجرة قاما على إثرها بالتعدى على المصابة، وإحداث إصابتها المنوه عنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.