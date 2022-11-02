وقالت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، اليوم /الأربعاء/ - "إن 11 مهاجرا، بينهم امرأة وقاصر، وصلوا إلى الجزيرة، بالاضافة إلى وصول 332 مهاجرا من خلال تسع عمليات إنزال.. وتم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا التي بلغ عدد الحضور فيها 1290 مهاجرا".

وأضافت أن إدارة المحافظة تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية على عمليات النقل لتخفيف الضغط على المركز، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يغادر الجزيرة 190 مهاجراً على متن العبارة المتجهة إلى بورتو إمبيدوكلي.