إعلان الحداد بولاية "جوجارات" الهندية على ضحايا حادث انهيار الجسر المعلق

أ.ش.أ

أعلنت سلطات ولاية "جوجارات" الهندية، الحداد العام على مستوى الولاية على ضحايا حادث انهيار جسر موربي المعلق، والذي أودى بحياة 135 شخصا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية، فيما تقرر عدم إقامة أي حدث رسمي أو ترفيهي على مدار اليوم.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه تم اتخاذ قرار إعلان الحداد بالولاية في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الاثنين الماضي لاستعراض الوضع بعد الحادث المأساوي.

يشار إلى أن الجسر المنكوب يعد مزارا سياحيا يجتذب العديد من الزوار للاحتفال بعيد الديوالي، أو مهرجان الأنوار.. وقد شيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا في القرن الـ19 ، وأغلق لمدة 6 أشهر للتجديدات ثم أعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.