إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - فريق محافظات

شهد مركز وادى النطرون بالبحيرة، حادثى سير على الطريق الصحراوي مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، ففى طريق القاهرة - الإسكندرية أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقه فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة أثر وقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى بمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لعلاجهم.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.