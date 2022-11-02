اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:37 ص
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد الطريق الدولى الساحلى بالقرب من شركة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقى الفحوصات والإشاعات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، لاستقبال المستشفي، وذلك بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من شركة كهرباء البرلس.

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم النموذجى إصابة كل من حسام خضر ذكى المغربى مقيم ببرج البرلس، 25 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، أمال ذكى إبراهيم المغربي، 54 عاما، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فوزيه ذكى المغربي، 36 عاما، مصابة بجرح قطعى بالجبهة واشتباه كسر بالقدم اليمني، محمد خضر ذكى المغربي، 36 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، زينب محمد السعيد المغربي، 31 عاما، مصابة بجرح قطعى بالرأس وكدمة بالعين اليسرى وجرح قطعى باليد اليسري.


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