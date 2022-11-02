إصابة 3 أشخاص فى حريق وحدة سكنية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق، إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول 3 أشخاص مصابين بحالة اختناق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تعرضهم لاختناق، إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.