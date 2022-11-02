إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق شنبارة الميمونة حوض الطرفة نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق شنبارة الميمونة حوض الطرفة نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.