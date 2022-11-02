اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: مقتل 73 ألف جندى روسى منذ فبراير.. وبولندا تبنى حاجزا على حدود "كالينجراد" الروسية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:19 م
أوكرانيا: مقتل 73 ألف جندى روسى منذ فبراير.. وبولندا تبنى حاجزا على حدود "كالينجراد" الروسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 73 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 800 قتلوا أمس الثلاثاء.
 
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2714 دبابة و5 آلاف و525 مركبة مدرعة و1733 من النظم المدفعية و7383 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 طائرة و258 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 154 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و153 من المركبات وخزانات وقود".
 
من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، أن بلاده ستبدأ اليوم، في بناء حاجز مؤقت على الحدود مع منطقة "كالينجراد" الروسية للحول دون محاولات الدخول بشكل غير شرعي إلى البلاد.
 
وأفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع - في مؤتمر صحفي، وفقا لراديو بولندا، في نشرته الإنجليزية - بأن الحاجز سيكون مشابها لذلك المشيد مؤخرا على الحدود مع بيلاروسيا وسيبلغ ارتفاعه 2.5 متر وسيبلغ عمقه 3 أمتار وسيتألف من ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة كما سيزود بآليات للمراقبة الإلكترونية.
 
وأكد بلاشاك أن بلاده عازمة على تأمين حدودها مع منطقة "كالينجراد"، مشيرا إلى أن بلاده اكتسبت خبرات من بناء الحاجز الحدودي مع بيلاروسيا العام الماضي والذي قال إن بناءه منع وقلل من الهجمات والتدفقات من ذاك الجانب. 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.
 
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة