أوكرانيا: مقتل 73 ألف جندى روسى منذ فبراير.. وبولندا تبنى حاجزا على حدود "كالينجراد" الروسية

أ.ش.أ

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 73 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 800 قتلوا أمس الثلاثاء.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2714 دبابة و5 آلاف و525 مركبة مدرعة و1733 من النظم المدفعية و7383 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 طائرة و258 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 154 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و153 من المركبات وخزانات وقود".

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، أن بلاده ستبدأ اليوم، في بناء حاجز مؤقت على الحدود مع منطقة "كالينجراد" الروسية للحول دون محاولات الدخول بشكل غير شرعي إلى البلاد.

وأفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع - في مؤتمر صحفي، وفقا لراديو بولندا، في نشرته الإنجليزية - بأن الحاجز سيكون مشابها لذلك المشيد مؤخرا على الحدود مع بيلاروسيا وسيبلغ ارتفاعه 2.5 متر وسيبلغ عمقه 3 أمتار وسيتألف من ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة كما سيزود بآليات للمراقبة الإلكترونية.

وأكد بلاشاك أن بلاده عازمة على تأمين حدودها مع منطقة "كالينجراد"، مشيرا إلى أن بلاده اكتسبت خبرات من بناء الحاجز الحدودي مع بيلاروسيا العام الماضي والذي قال إن بناءه منع وقلل من الهجمات والتدفقات من ذاك الجانب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.