اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:32 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:30 م
أوكرانيا: مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت 430 طفلا منذ بدء العملية العسكرية في أواخر شهر فبراير الماضي .
 
وأضاف بيان لمكتب الإدعاء العام الأوكراني "أن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم 2 نوفمبر، عن مقتل 430 طفلا وإصابة 825 آخرين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
 
وأشار مكتب الإدعاء العام إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق.
 
وتضررت 2719 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منهم 332 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل، بحسب مكتب الإدعاء الأوكراني .
 
وأوضح مكتب الإدعاء العام أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف .
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
 
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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