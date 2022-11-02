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أمطار متفاوتة الشدة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:48 ص
أمطار متفاوتة الشدة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. 
 
- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
- الأربعاء 2 نوفمبر:- 
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪  على فترات متقطعة 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الخميس 3 نوفمبر: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
-  من الجمعة 4 نوفمبر وحتى الأحد 6 نوفمبر:
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 
 
- الإثنين 7 نوفمبر : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 
 
 

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