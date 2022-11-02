وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء،" إن توقيع واشنطن وأبو ظبي مذكرة التفاهم، يعد بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا المشتركة لتسريع وتيرة تحركنا الجماعي نحو الطاقة النظيفة، وهذه الشراكة الثنائية تعمل على تعميق علاقتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس التزام الولايات المتحدة الأوسع نطاقا بتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف" أن الشراكة الجديدة تستند إلى تعاوننا الحالي واسع النطاق، بقيادة المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ سلطان أحمد الجابر، لتعزيز العمل المناخي العالمي، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مشيدا بدور المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للطاقة العالمية عاموس هوشستين في التوسط في المفاوضات التي أدت إلى توقيع هذه الشراكة".