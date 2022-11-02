ألمانيا تحدد سقفا لأسعار الطاقة اعتبارا من 2023

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تدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة فى ألمانيا التى أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ فى مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".