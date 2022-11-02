أسوشيتدبرس: توقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة للمرة السادسة

من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، عن زيادة كبيرة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل - الرابع على التوالي - مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات القروض للعديد من الشركات والمستهلكين.
وفقا لأسوشيتد برس ما يأمله كثير من مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو أن يلمح الرئيس جيروم باول في مؤتمر صحفي، إلى أن البنك المركزي قد يخفف من وتيرة زياداته، ربما إلى نصف نقطة في ديسمبر وزيادتين ربع نقطة العام المقبل.
حتى في هذه الوتيرة الأكثر اعتدالًا ، قد يصل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 4.75% إلى 5%، وهو أعلى نطاق له منذ عام 2007، شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لترويض التضخم، الذي وصل إلى 8.2% في سبتمبر من 12 شهرًا السابقة، بالكاد أدنى من أعلى مستوى في 40 عامًا.
حتى الآن هذا العام، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات بوتيرة قوية أدت إلى ارتفاع معدلات الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد وزادت من مخاطر الركود. ونتيجة لذلك ، أصيب السوق المحلي على وجه الخصوص بكدمات شديدة
أحد الأسباب التي قد تجعل صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون أنهم قادرون على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا هو أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن التضخم قد يبدأ في الانخفاض في عام 2023.
في النهاية ، يتوقع الاقتصاديون في Goldman Sachs أن يرفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من 5% بحلول شهر مارس. وهذا أعلى مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مجموعة توقعاته السابقة في سبتمبر.
في الوقت الحالي ، قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يرون إشارات قليلة على أن التضخم يتراجع بأي طريقة مستدامة. وهم يشيرون ، على وجه الخصوص ، إلى ما يسمى بالتضخم الأساسي ، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويعتبر انعكاسًا جيدًا لضغوط الأسعار الأساسية.
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