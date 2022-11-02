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أسوشيتدبرس: توقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة للمرة السادسة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 01:41 م
أسوشيتدبرس: توقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة للمرة السادسة جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت نهال أبو السعود

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من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، عن زيادة كبيرة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في ‏سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل - الرابع على التوالي - مما سيؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات القروض ‏للعديد من الشركات والمستهلكين. ‏
 
وفقا لأسوشيتد برس ما يأمله كثير من مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو أن يلمح الرئيس جيروم باول ‏في مؤتمر صحفي، إلى أن البنك المركزي قد يخفف من وتيرة زياداته، ربما إلى نصف نقطة في ديسمبر ‏وزيادتين ربع نقطة العام المقبل.‏
 
حتى في هذه الوتيرة الأكثر اعتدالًا ، قد يصل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 4.75% إلى 5%، ‏وهو أعلى نطاق له منذ عام 2007، شدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار ‏الفائدة بشكل حاد لترويض التضخم، الذي وصل إلى 8.2% في سبتمبر من 12 شهرًا السابقة، بالكاد أدنى ‏من أعلى مستوى في 40 عامًا. ‏
 
حتى الآن هذا العام، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات بوتيرة قوية أدت إلى ‏ارتفاع معدلات الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد وزادت من مخاطر الركود. ونتيجة لذلك ، أصيب ‏السوق المحلي على وجه الخصوص بكدمات شديدة
 
أحد الأسباب التي قد تجعل صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون أنهم قادرون على ‏إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا هو أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن التضخم قد يبدأ في ‏الانخفاض في عام 2023. ‏
 
في النهاية ، يتوقع الاقتصاديون في ‏Goldman Sachs‏ أن يرفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي ‏سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من 5% بحلول شهر مارس. وهذا أعلى مما توقعه بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي نفسه في مجموعة توقعاته السابقة في سبتمبر.‏
 
في الوقت الحالي ، قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يرون إشارات قليلة على أن التضخم ‏يتراجع بأي طريقة مستدامة. وهم يشيرون ، على وجه الخصوص ، إلى ما يسمى بالتضخم الأساسي ، ‏والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويعتبر انعكاسًا جيدًا لضغوط الأسعار الأساسية.‏
 
 

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