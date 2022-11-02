أبو الغيط: الاجتماعات شهدت توافقا كبيرا.. والعرب يرغبون فى التعامل ككتلة واحدة

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية حققت نجاحا كبيرا، وهو ما يبدو في التمثيل رفيع المستوى من قبل الدول الاعضاء.

وأشار أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" اليوم الأربعاء، إلى اقتران القمة بذكرى الثورة الجزائرية لتفتح الباب أمام العرب لمشاركة الجزائر هذه المناسبة، موضحا أن الاجتماعات شهدت توافقا كبيرا بينما غابت التحفظات بصورة كبيرة على القرارات.

وأوضح الأمين العام أن القمة شهدت تجربة جديدة تمثلت في اقرار ما سبق إقراره في القمة السابقة، بينما شهدت القمة تحديث إلكتروني، فهي القمة الاولى بدون مستندات.

ورصد أبو الغيط رغبة القادة العرب في التعامل مع العالم ككتلة واحدة، موضحا أن القمة الحالية ارتبطت بقضايا الأمن الغذائى، والتى باتت تمثل أولوية كبيرة فى المرحلة الراهنة.