190 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات سكن لكل المصريين

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان، الاجتماعى، أنه تم غلق باب التقدم لرفع المستندات والأوراق على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، ممن قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدمات الحجز لوحدات سكن كل المصريين، منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك بعد ما تم مد المدة أكثر من مرة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من التقدم ورفع الأوراق.

وأضافت مى عبد الحميد، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع، أن إجمالي أعداد المتقدمين ممن سددوا مقدمات الحجز بلغ نحو 190 ألف مواطن، وتأتى مدينة أكتوبر الجديدة ، في مقدمة المدن التي شهدت إقبال كبير من الراغبين في حجاز وحدات إسكان اجتماعى، فيما جاءت مدن برج العرب، والسويس، والخانكة في المراتب اللاحقة.

وأوضحت أن إجمالي أعداد كراسات الشروط التي تم بيعها من خلال مكاتب البريد تخطى 210 ألف كراسة، موضحة أن الإعلان الأخير، تضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور)، ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين"، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.