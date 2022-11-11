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132.5 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:00 ص
132.5 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 10.9%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 91.7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 132.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين 76.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.1%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 20.3 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 11756.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2231.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.52% ليغلق عند مستوى 3275.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 14181.02 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3459.37 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 781.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 487 مليار جنيه إلى 505.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 141.8 مليار جنيه إلى 144.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

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