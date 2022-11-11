ولايات الحسم.. أسوشيتدبرس: الديمقراطيون يتقدمون فى أريزونا بفارق ضئيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة قد عززوا تقدمهم بفارق ضئيل فى سباقات أريزونا الرئيسية، إلا أن السباقات الخاصة بمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم لا يزال حسمها مبكرا للغاية مع تبقى خمس الأصوات التى لم يتم فرزها بعد.

وتقدم السيناتور الديمقراطى مارك كيلى على المرشح الجمهورى ليك ماسترز بنسبة 5.6%، بينما تقدمت الديمقراطية كاتى هوبز بفارق 1.4% على الجمهورى كارى ليك فى سباق الحاكم. وتقدم الديمقراطيون أيضا فى سباقات منصب وزير الخارجة والمدعى العام فى الولاية.

ومن المتوقع أن يبدأ مسئولو الانتخابات فى مقاطعة ماريكوبا، التى تضم مترو فينيكس وأكثر من 60% من الناخبين، فى إبلاغ النتائج اليوم الجمعة من مجموعة حاسمة من الأصوات، نحو 300 ألف من التصويت بالبريد التى عادت يوم الانتخاب الثلاثاء الماضى. وهذه المجموعة تأرجحت بشدة فى الدورات الانتخابية من الحزب الديمقراطى فى عام 2018 إلى تأييد الجمهوريين بقوة فى 2020.

وستحسم السباقات بما إذا كانت هذه البطاقات التى تأخر عدها ستكون مثل نتائج عام 2018 أو 2020. وستحدد الإجابة من سيفوز فى السباقات المقتاربة للغاية على مقاعد مجلسى الشيوخ والنواب وأيضا الحاكم ووزير الخارجية والمدعى العام.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن أى من الحزبين يمكن أن يحقق أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ بانتصارين فقط فى نيفادا وأريزونا، حيث كانت لم تظهر نتيجة السباقات بعد. لكن هناك احتمالية قوية، وللمرة الثانية خلال عامين، أن تتوقف أغبية مجلس الشيوخ على نتائج جولة الإعادة فى ولاية جورجيا الشهر المقبل، بعدما فشل السيناتور الديمقراطى رفائيل وارنوك والمرشح الجمهورى هيرشل ووكر فى كسب ما يكفى من الأصوات للفوز المباشر.