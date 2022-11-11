وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة.. صور

شرم الشيخ منال العيسوى تصوير حسين طلال

شهدت المنطقة الزرقاء الخاص بانعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى يوم 18 نوفمبر، عدد من التظاهرات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.

وحشدت منظمات المجتمع المدنى أعدادا كبيرة من المتوافدين على فعاليات المؤتمر فى جناح الشباب بالمنطقة d، وتجمع لنشطاء مناخ دوليين تحت شعار"الجمعة لمستقبل مناخى".

وحاليا تم انطلاق مسيرة بالتوازى مع فعاليات اليوم النوعى للطاقة وإزالة الكربون للمطالبة بوقف انبعاثات الكربون ، وتخفيض وإزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الدفيئة.