وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ من أجل طاقة نظيفة.. صور

شهدت المنطقة الزرقاء الخاص بانعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى يوم 18 نوفمبر، عدد من التظاهرات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.
وحشدت منظمات المجتمع المدنى أعدادا كبيرة من المتوافدين على فعاليات المؤتمر فى جناح الشباب بالمنطقة d، وتجمع لنشطاء مناخ دوليين تحت شعار"الجمعة لمستقبل مناخى".
وحاليا تم انطلاق مسيرة بالتوازى مع فعاليات اليوم النوعى للطاقة وإزالة الكربون للمطالبة بوقف انبعاثات الكربون، وتخفيض وإزالة الكربون، والحد من الانبعاثات الدفيئة.
إحدى المشاركات فى الوقفة
المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية والمطالبة بطاقة نظيفة
المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية وطاقة نظيفة (2)
المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية وطاقة نظيفة (3)
المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية وطاقة نظيفة
المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية
جانب من الوقفة
وقفة المجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية والمطالبة بطاقة نظيفة
وقفة المجتمع المدنى الدولى يطالب بخفض الانبعاثات الكربونية وطاقة نظيفة
وقفة للمجتمع المدنى الدولى بقمة المناخ لخفض الانبعاثات الكربونية والمطالبة بطاقة نظيفة
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