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وزير الرى: رؤيتنا تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:14 م
وزير الرى: رؤيتنا تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
شرم الشيخ- أسماء نصار

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شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "الزراعة الذكية لتحقيق الأمن الغذائى والتكيف والاستدامة" والتى عقدت بجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.
 
وأشار سويلم إلى أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية.
 
وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة ملف الرى الحديث بمصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مواقع  أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءاً من منظومه الرى المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

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