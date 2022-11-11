

وبحث الردايدة، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، عددا من النقاط الهامة للتعاون المشترك في مجال النهوض بالقطاع البيئي، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، لدعم التدخلات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتعالج التغير المناخي، كالنقل الإلكتروني، وأهمية إدخال أساليب جديدة في القطاع الزراعي، والاستغلال الأمثل للموارد فيه وخاصة المائية منها.



وأكد الوزير الأردني أهمية مواصلة العمل في البرامج والمشاريع التي تحد من تبعات التغيرات المناخية .. مشيرا إلى أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه كأولوية ، واستمرار توفير الدعم له من المنح المقدمة، لأهميته في تأمين كميات المياه المطلوبة، نظرا لما يواجهه قطاع المياه في الأردن ، من تحديات إضافية ناجمة عن موجات النزوح القصرية واستضافة لعدد كبير من اللاجئين السوريين ، وكذلك لكونه من القطاعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.



وأشار إلى أهمية متنزه العقبة البحري في الحفاظ على البيئة البحرية والتنوع الحيوي والنظام البيئي بشكل عام ومواجهة التهديدات المناخية المحتملة، مشددا على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المرتبطة بموضوع المناخ، وخاصة التمويل لدعم أولويات هذه الدول تجاه تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها في هذا الجانب.



يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق، ويركز بشكل أساسي على القطاع الخاص ويعمل في (38) دولة منها الأردن.